Cronaca
I genitori chiedono spiegazioni alla preside

Grosseto, escono dall'aula per il freddo: studenti puniti con una nota

Succede all'istituto Baccarini di Orbetello

15 Gen 2026 - 16:08
18.00 SCUOLE AL FREDDO SRV © Da video

Classi al freddo, gli studenti escono e prendono una nota. Succede a Orbetello, in provincia di Grosseto. Una reazione che non è piaciuta ai genitori che chiedono spiegazioni alla preside. 

"Temperature troppo basse"

 A scuola sarebbe in funzione un termosifone su due in alcune classi e questo non sarebbe abbastanza per riscaldare le pareti della stanza. Per questo, come riferisce Il Tirreno, alcuni studenti dell'istituto Baccarini della laguna hanno chiamato a casa per farsi venire a prendere dai genitori. 

La nota disciplinare

 La protesta pacifica però ha avuto delle conseguenze che potrebbero avere peso sulla valutazione finale. Gli studenti del liceo linguistico hanno ricevuto una nota disciplinare. La reazione non è però piaciuta ai genitori degli studenti e delle studentesse che hanno chiesto spiegazioni alla dirigente scolastica che però non le avrebbe fornite. 

