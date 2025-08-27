Grosseto, moto si scontra con un autocarro: morto 54enne

© Ansa
Un 54enne è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada principale 64 a Castel del Piano, al bivio con Monticello (Grosseto). L'uomo, a bordo della sua moto, avrebbe tamponato un autocarro. Inutili i soccorsi: la vittima è deceduta sul colpo.
