Cronaca
INCIDENTE STRADALE

Grosseto, moto si scontra con un autocarro: morto 54enne

27 Ago 2025 - 01:24
© Ansa

Un 54enne è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada principale 64 a Castel del Piano, al bivio con Monticello (Grosseto). L'uomo, a bordo della sua moto, avrebbe tamponato un autocarro. Inutili i soccorsi: la vittima è deceduta sul colpo.

