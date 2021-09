Green pass, via libera del Senato con 189 "sì": il dl diventa legge

Ansa

Via libera definitivo dall'Aula del Senato al primo dl Green pass, che era in vigore dal 6 agosto e che ora diventa legge, che estende l'uso della carta verde per ristoranti, spettacoli, competizioni sportive, mostre, piscine, e palestre. Il decreto prevede anche la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021. La fiducia posta dal governo ha ottenuto 189 voti favorevoli, 32 contrari e due astenuti.