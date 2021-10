Green pass, sindacato Fsp di polizia incontrerà Lamorgese

Ansa

Il segretario generale di Fsp Polizia ha annunciato per il 21 ottobre un incontro con il ministro Lamorgese "per discutere le più stringenti problematiche legate all'obbligatorietà della presentazione del Green pass per recarsi a lavoro". Valter Mazzetti ha definito l'incontro "certamente tardivo, considerato che l'ora X scatta il giorno 15, ma comunque importante per cercare soluzioni mirate a sciogliere i nodi irrisolti".