Green pass, Sangalli: "Cortei fino a Natale? Danni inaccettabili"

IPA

"Manifestare per le proprie idee è sacrosanto, ma va fatto nella legalità e nel rispetto della libertà di tutti". Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi, Carlo Sangalli, riferendosi alle manifestazioni no Green pass. "Se i cortei dovessero continuare anche nel periodo natalizio - ha sottolineato - il danno per imprese e cittadini sarebbe inaccettabile".