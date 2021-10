Green pass, obbligo per l'accesso al Senato come alla Camera

ansa

L'obbligo di Green pass sarà richiesto anche per accedere al Senato a partire dal 15 ottobre. E' quanto deciso dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, che consente in alternativa l'esibizione di un tampone anti-Covid. Il Senato si adegua così alle disposizioni prese dal governo per l'accesso nei luoghi di lavoro da metà ottobre, in linea con quanto già stabilito per la Camera dei deputati.