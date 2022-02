Green pass, mercoledì in Cdm si valuta durata illimitata per vaccinati con tre dosi

Scuola, verso decreto per uniformare norme sulla quarantena per primaria e secondaria

Nel Consiglio dei ministri, inoltre, dovrebbe approdare il decreto che mira a semplificare le norme in vigore per la quarantena, uniformando i criteri previsti per la scuola primaria a quelli applicati per la scuola secondaria. La Dad, quindi, scatterebbe con tre casi positivi in classe anche alle elementari e non con due come è attualmente. L'intento è quello di limitare il più possibile la Dad e fare maggiore ricorso alla Did (didattica integrata).