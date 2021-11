Green pass, la Lega nettamente contraria all'obbligo per gli under 12

IPA

La Lega è nettamente contraria all'obbligo di Green pass per i bambini sotto i 12 anni. E' quanto spiegano al partito in vista della videoconferenza, in programma martedì mattina, tra Matteo Salvini e i presidenti di Regione del Carroccio. All'ordine del giorno in particolare la situazione politica e la necessità di evitare ulteriori chiusure in vista del periodo natalizio.