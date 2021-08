Green pass: in parchi divertimento -50% ingressi nel primo weekend

ufficio-stampa

Nel primo weekend del green pass i parchi divertimento italiani perdono in media il 50% degli ingressi rispetto al fine settimana precedente. Secondo l'Associazione Parchi Permanenti Italiani il calo dipende dal fatto che i parchi si rivolgono prevalentemente ai teenager, fascia della popolazione tra le meno vaccinate in assoluto. Il presidente dell'Associazione, Giuseppe Ira, chiede di alzare l'età minima a 18 anni come in Francia.