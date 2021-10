Green pass, Fedriga: rischio caos nelle aziende, governo intervenga

Ansa

Il 15 ottobre, quando scatterà l'obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, si rischia il caos: per questo Massimiliano Fedriga, presidente leghista del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, chiede che il governo intervenga "tempestivamente, per consentire alle imprese di organizzarsi". Fedriga sottolinea di aver segnalato le tante criticità: "non possiamo penalizzare le aziende in questa fase fondamentale di ripresa".