Green pass, Cgil: "Errore far passare docenti per irresponsabili"

IPA

"Troviamo sbagliato far passare il personale scolastico come irresponsabile, quando il 90% è già vaccinato e ha scelto quindi di mettere in sicurezza se stesso e le scuole". Lo hanno detto la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, e il segretario Flc Cgil Francesco Sinopoli, aggiungendo che "per garantire la sicurezza a settembre vanno confermate tutte le misure di sicurezza, la scuola in presenza è una priorità per tutti".