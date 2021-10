Green pass, Cgia: carenza tamponi, lunedì 2 milioni lavoratori a casa

IPA

Lunedì 2 milioni di lavoratori potrebbero restare a casa perché impossibilitati a farsi il tampone per avere il Green pass. Lo denuncia la Cgia, sottolineando che le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate a questo servizio non sono in grado di fare giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda. Secondo le stime del governo sarebbero 3 milioni i lavoratori senza il certificato verde, il 13% degli occupati in Italia.