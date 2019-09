Grave incidente d'auto nel Bolognese: muore bimba di 4 anni

Un grave incidente d'auto nel Bolognese ha causato la morte di una bambina di 4 anni. I carabinieri di Medicina (Bologna) sono intervenuti sulla via San Vitale Ovest. Una 32enne italiana è finita fuori strada. A causa dell'impatto violentissimo, la donna e le due figlie di 4 e 14 anni sono state trasportate in elicottero in gravi condizioni al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna. La bambina di 4 anni è poi deceduta.