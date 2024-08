Grattare la schiena (e non solo) per rilassare, la nuova professione che spopola

"Un'esperienza terapeutica sensoriale rilassante e innovativa che favorisce il benessere fisico, mentale ed emotivo", questa la presentazione che campeggia sul sito internet della "grattineria", un centro massaggi particolare nato dall'idea di una giovane romana. Non una cosa rude, tocchi delicati coi polpastrelli e unghie che accarezzano la pelle liberando, chi si sottopone al trattamento, da preoccupazioni e stress. Lo autodefiniscono il "primo trattamento di grattini Asmr (Autonomous sensory meridian response) in Italia" made in Rome che "a settembre" approderà anche a Milano.