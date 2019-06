Grandinata su Milano, esonda il Seveso | Evacuate 150 persone in Valtellina

Viabilità in tilt a Milano nel quartiere Niguarda , dove il fiume Seveso è esondato per due volte sabato mattina, nel giro di poche ore, allagando garage e scantinati e soprattutto costringendo i vigili a interrompere la circolazione su diverse strade. A provocare l'esondazione del fiume è stato un violento nubifragio che si è abbattuto sulla città e sull'hinterland. A tratti è caduta anche la grandine.

Paura per una frana, 150 evacuati in Valtellina - Preoccupa in Valtellina la frana di Canargo, a circa 900 metri sul Lesina, e 150 persone sono state evacuate con l'intervento di protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Paura anche a Delebio, dove 50 persone sono state allertate sempre per il rischio frana. Il sindaco del paese han fatto un sopralluogo sul luogo della frana proprio in vista di possibili smottamenti dovuti alle forti precipitazioni che stanno cadendo sull'area. La frana in Val Canargo è presente da decenni ma il Lesina si è molto ingrossato e la frana si è spostata di diversi metri.