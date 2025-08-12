Grado, bambina risucchiata dal sifone in piscina rischia di annegare: indagini

Una bambina di 6 anni, triestina, in vacanza con la famiglia a Grado (Gorizia), è stata risucchiata dal sifone del riciclo d'acqua della piscina riservata agli adolescenti e ha rischiato di annegare. Solo l'intervento dei presenti - il nonno della piccola, due turisti e il bagnino dello stabilimento - ha scongiurato che la piccola restasse sott'acqua. Insieme sono riusciti a staccarla e a riportarla in superficie. La bambina è stata portata all'ospedale Santa Maria la Misericordia a Udine a bordo di un elicottero di soccorso, fatto intervenire dal 112 assieme a un'ambulanza. La piccola non sarebbe in pericolo di vita sebbene sia rimasta sott'acqua un minuto circa. I carabinieri hanno avviato indagini e hanno sottoposto a sequestro la piscina.