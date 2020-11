Governo: "Contagi in calo, ma servono misure preventive fino a fine anno"

"L'andamento più recente dei contagi evidenzia un rallentamento del ritmo di diffusione dell'epidemia. Tuttavia si profila la necessità di mantenere in vigore misure preventive". Lo scrive il governo nella relazione al Parlamento con la richiesta di un nuovo scostamento per 8 miliardi, nella quale si prevede "la continuazione di una politica di contenimento fino alla fine dell'anno" e per questo ci si prepara a mettere in campo nuovi aiuti.