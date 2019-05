Per tre giorni Milano diventa la città degli alpini. La 92esima Adunata nazionale, quella del centenario della nascita dell'Ana (Associazione nazionale alpini), si apre con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Duomo alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Gli appuntamenti continueranno poi fino alla grande sfilata di domenica. Attese in città più di 500mila persone.