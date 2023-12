Giulia Cecchettin, Csm archivia richiesta trasferimento procuratore Venezia

Resta al suo posto il procuratore di Venezia Bruno Cherchi, che coordina l'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin.

Il plenum del Csm ha infatti archiviato la procedura di trasferimento d'ufficio che aveva aperto nei suoi confronti per i suoi rapporti con un perito, il professore Massimo Montisci, ex presidente dell'istituto di Medicina legale di Padova, coinvolto in vicende giudiziarie. La decisione è passata con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astensioni.