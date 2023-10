Giugliano (Napoli), accoltella ex fidanzato alla gola: arrestata 42enne

A Giugliano in provincia di Napoli una donna di 42 anni è stata arrestata per aver accoltellato l'ex fidanzato alla gola.

La vittima è stata portata in ospedale dove sono scattati i primi accertamenti. La 42enne, non accettando la fine della relazione, ha colpito l'uomo per poi scappare, ma la sua fuga è durata poco. I carabinieri l'hanno rintracciata nella sua abitazione. Per l'uomo una ferita alla gola giudicata guaribile in 15 giorni.