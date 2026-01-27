Busto Arsizio, giudice popolare in tribunale con un coltello: "Sono un cercatore di funghi"

L'arma è stata subito individuata dagli addetti alla sicurezza grazie al passaggio del marsupio sotto lo scanner. L'uomo ha riferito di essere un appassionato cercatore di funghi e di aver dimenticato il coltello in questione. Nonostante la versione sia ritenuta credibile l'uomo è stato denunciato ed estromesso. Per il femminicidio della 35enne è imputato davanti alla Corte d'Assise Andrea Mostoni, 29 anni, di Robecco sul Naviglio (Milano), tecnico manutentore, fermato tre giorni dopo il delitto in seguito alle indagini dei carabinieri di Legnano e coordinate dal pm Ciro Caramore. Il 29enne, cliente della vittima, le avrebbe prestato oltre 50mila euro sviluppando per lei una sorta di ossessione culminata, per gli inquirenti, nell'omicidio di maggio davanti al diniego della donna a restituire il denaro. La Corte ha ammesso come parti civili madre, marito, figlio e sorella della vittima. Mostoni ha sempre negato di aver ucciso la 35enne.