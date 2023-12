Giudice suicida a Pesaro nel 2022, indagato il marito: "Violenze domestiche in chat e video"

Il fascicolo iniziale fu aperto dalla Procura di Pesaro, che successivamente inviò l'incartamento ai colleghi aquilani. La svolta nelle indagini sarebbe arrivata a partire da messaggi telefonici e chat tra la vittima e i suoi familiari.

Le accuse nei confronti del marito di Francesca Ercolini

Secondo le ipotesi iniziali dell'accusa, l'avvocato Ruggeri avrebbe sottoposto la donna "a una vita non conforme alla normale esistenza", vessandola con umiliazioni e mortificazioni. I parenti della Ercolini avrebbero riferito ai magistrati di una lunga crisi sentimentale della coppia e di un rapporto non facile con il figlio minorenne. La donna delle pulizie della magistrata suicida "mi raccontò tutto il dramma di Francesca, la sua crisi, la sua profonda depressione per ciò che era costretta a subire da tempo, la violenza del figlio adolescente, le stranezze del marito avvocato", ha riferito Carlo Perrella, cugino di Ercolini.