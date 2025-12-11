Giovedì in arrivo dalla Libia 122 rifugiati, metà sono minorenni

Provenienti da Sudan, Sud Sudan ed Eritrea, i rifugiati che arriveranno domani verranno accolti in diverse regioni italiane dalla Comunità di Sant'Egidio (53 persone), dall'Arci (30 persone) e tramite il Sistema Accoglienza e Integrazione (39 persone). Ad attenderli, al loro arrivo, ci saranno Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, Valentina Itri, coordinatrice Ufficio Immigrazione Arci nazionale, Filippo Ungaro, portavoce di Unhcr Italia e alcuni rappresentanti del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.