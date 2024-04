Giovanna Pedretti, riapre a Sant'Angelo Lodigiano il locale gestito dalla donna suicida dopo una campagna social

A tre mesi dalla tragedia che ha travolto la ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti, suicida dopo una campagna social denigratoria, ha riaperto i battenti a Sant'Angelo Lodigiano il locale che gestiva.

Nome e vocazione, però, sono diversi. Anzitutto, gestito da marito e figlia, non si chiama più "Le Vignole" ma ora è stato denominato "Dal Nello" e, poi, i familiari hanno deciso d trasformarlo in pizzeria solo d'asporto. Intanto, sui social la città barasina ha fatto a gara per postare gli auguri a marito e figlia per questa nuova ripartenza.