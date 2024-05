Giovane uccisa a La Salle, Francia autorizza estradizione sospettato

La Corte d'appello di Grenoble, in Francia, ha concesso l'estradizione in Italia di Sohaib Teima, il 21enne italo-egiziano di Fermo sospettato dell'omicidio della sua compagna, la 22enne francese Auriane Nathalie Laisne.

A chiedere la consegna del giovane era stata la procura di Aosta con un mandato d'arresto europeo. Per gli inquirenti, tra il 26 e il 27 marzo Teima avrebbe ucciso la ragazza e poi sarebbe tornato in Francia. Il corpo della giovane era stato trovato in una chiesetta diroccata sopra La Salle il 5 aprile.