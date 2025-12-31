Giovane trovato morto sulle rive del Lago di Bolsena

Il corpo rinvenuto a Montefiascone, a fianco una pistola. Non si esclude un gesto volontario
Tragedia oggi pomeriggio sul lago di Bolsena, nel Comune di Montefiascone, nel Viterbese, dove un passante ha trovato il cadavere di un giovane sulla riva del lago. Da quanto appreso, si tratterrebbe di un 27enne originario di Montefiascone che, da ieri sera, aveva fatto perdere le sue tracce. Accanto al corpo sarebbe stata trovata una pistola e a pochi metri di distanza la sua macchina. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Montefiascone coadiuvati dal comando provinciale di Viterbo.
Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato al decesso del 27enne. Non si esclude l'ipotesi del gesto volontario. La salma per il momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria che forse nelle prossime ore disporrà l'esame autoptico