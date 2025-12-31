Giovane trovato morto sulle rive del Lago di Bolsena

Tragedia oggi pomeriggio sul lago di Bolsena, nel Comune di Montefiascone, nel Viterbese, dove un passante ha trovato il cadavere di un giovane sulla riva del lago. Da quanto appreso, si tratterrebbe di un 27enne originario di Montefiascone che, da ieri sera, aveva fatto perdere le sue tracce. Accanto al corpo sarebbe stata trovata una pistola e a pochi metri di distanza la sua macchina. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Montefiascone coadiuvati dal comando provinciale di Viterbo.