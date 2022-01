Giorno memoria, Draghi: "Ricordare impegno per il presente, base per futuro"

Ansa

"Oggi ricordiamo l'orrore dell'antisemitismo e rinnoviamo il nostro impegno collettivo a contrastare ogni tentativo di cancellare la memoria". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per la Giornata della Memoria. "Ricordare è impegno per il presente, fondazione per il futuro", evidenzia il premier.