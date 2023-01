Giorni della merla, leggende e tradizioni sul periodo più freddo dell'anno

Una delle leggende più conosciute racconta che i merli avevano un piumaggio bianco, poi, rifugiandosi su un comignolo caldo a causa di un gennaio particolarmente gelido, diventarono neri come la fuliggine come li vediamo oggi.

Inverno lungo o corto?

Un altro racconto folkloristico descrive la merla come capace di annunciare l'arrivo della primavera in anticipo (se l'inverno è già stato particolarmente freddo) o in ritardo (se le temperature sono state in quei tre giorni particolarmente miti).