"The Wom": il 67% delle donne under 35 è stata toccata senza consenso

Numeri che non sono solo statistiche, ma la fotografia di un'esperienza comune. Le risposte raccolte da The Wom parlano di una situazione diffusa e sistematica e di un contesto sociale in cui la donna è costantemente esposta a forme di appropriazione, giudizio e invasione.





Una delle domande poste da The Wom è stata: "Per te è violenza se il partner ti controlla il telefono, le uscite o come ti vesti?". Le risposte (il 72% ha risposto “sì, sempre”, il 23% “solo se lo fa spesso”, il 5% “no, non lo considero violenza”) rivelano quanto il controllo venga percepito come pericoloso dalla maggior parte delle giovani donne anche quando non diventa estremo. Ma non per tutte è così: il controllo, il catcalling e toccare senza consenso sono tutti atti di violenza, eppure, molte donne continuano a dubitare, a chiedersi se “stanno esagerando”. È proprio in questo spazio di ambiguità che la cultura patriarcale trova terreno fertile.