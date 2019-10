Giorgia Meloni a “Mattino Cinque”: "I cittadini si sono accorti che si possono fidare, siamo coerenti e cocciuti"

“I cittadini si sono accorti che di Fratelli d’Italia si possono fidare, non c’è trucco e non c’è inganno: siamo coerenti e cocciuti e faremo ancora meglio". Così Giorgia Meloni, intervistata in collegamento a “Mattino Cinque”, sul trionfo elettorale alle elezioni regionali in Umbria.

Il partito di Giorgia Meloni ha infatti segnato un risultato in doppia cifra con il 10,4%, una soddisfazione che si aggiunge a quella di una vittoria schiacciante del centrodestra nella regione.

“Le scelte che ho fatto nella mia vita dicono che non cerco la poltrona a tutti i costi - e conclude - ho fondato un partito rischiando di non essere rieletta”.