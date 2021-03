Giorgetti a Breton: Italia pronta a produrre i vaccini già approvati

Ansa

Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha assicurato al commissario europeo Thierry Breton la "disponibilità delle aziende italiane a essere attivamente inserite nel ciclo di produzione dei vaccini già approvati da Ema e Aifa". E' quanto si legge in un comunicato del Mise, in cui si spiega che i due hanno avuto un colloquio telefonico per discutere "sulla strategia europea sulla produzione dei vaccini".