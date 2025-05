Gioielli di casa Savoia, rigettata la richiesta di restituzione

"Gli eredi si aspettavano l'esito di questa sentenza. Il Tribunale sull'appartenenza dei gioielli ai Savoia - spiega Orlandi in una nota - non ha attribuito valore decisivo ai diari del Governatore della Banca d'Italia Luigi Einaudi, poi Presidente della Repubblica Italiana. Einaudi ha affermato: 'Potrebbe ritenersi che le gioie spettano non al demanio dello Stato, ma alla famiglia reale' e riporta anche l'opinione del Presidente del Consiglio De Gasperi, pienamente d'accordo con lui".