Giarre (Catania), spari contro un chiosco: ferito un carabiniere, un arresto

Il 50enne è stato trovato e raggiunto mentre percorreva a piedi la strada che collega Giarre al Comune in cui abita, Linguaglossa. Giuseppe Marchitto Del Popolo era ai domiciliari dopo essere stato arrestato dai carabinieri nel gennaio del 2023 con il fratello Daniele, di 32 anni, perché trovati in possesso di due pistole calibro 9x21, cariche e con un colpo in canna. In quell'occasione i militari eseguirono, nei confronti dei due, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. La Procura distrettuale di Catania aveva ipoitizzato i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, danneggiamento aggravato e violenza privata.