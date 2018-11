Gianna, lasciata a 81 anni per la badante di 30 anni più giovane

81 anni, 46 di matrimonio con l’unico uomo che abbia mai amato in vita sua. Ora tutto scomparso, perché il marito, il compagno di una vita, l’ha abbandonata per fuggire con la badante, una donna ucraina di trent’anni più giovane. Questa la storia di Gianna, che racconta a ‘Le Iene’ come il marito da un giorno all’altro sia andato via da casa perché innamorato di un’altra persona. E così arriva la richiesta di divorzio.



Gianna, intervistata da Veronica Ruggeri, non sa darsi una spiegazione: “Ma come si fa a voler divorziare a 80 anni?”. Inoltre da quando la badante è entrata nella vita della copia di anziani, dal loro conto corrente in comune sono spariti oltre 100mila euro. La figlia dei due è andata a casa del padre con una telecamera nascosta, ma appena si mette a discutere con la donna, l’uomo prende le difese della sua nuova compagna e caccia via la figlia in malo modo: “Basta, basta, fuori di qui”.