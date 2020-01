Giallo Samira, la mamma a "Mattino Cinque": "Mohamed è un bugiardo, perché è scappato?"

Sarebbe già in Marocco Mohamed Barbri l’uomo indagato per l’omicidio della moglie Samira El Attar, la donna di origini marocchine scomparsa a Stanghella, nel Padovano, il 21 ottobre scorso. Barbri si è allontanato da casa la mattina dell’1° gennaio e dopo una fuga in Spagna sembrerebbe già arrivato a Casablanca in Marocco. "Voglio sapere perché è scappato, se non avesse paura non l'avrebbe fatto", ha dichiarato la mamma di Samira a "Mattino Cinque".

"Mohamed è un bugiardo, mente su tante cose, la sera prima di sparire mi ha detto 'non mi prenderanno mai'. Gli hanno dato la possibilità di scappare", ha poi concluso la donna, arrivata in Italia poco dopo Natale per prendersi cura della nipotina di 4 anni.