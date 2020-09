Giallo di Caronia, il papà di Gioele: "Non so ancora come sono morti mia moglie e mio figlio"

Daniele Mondello vuole sapere la verità sulla morte di sua moglie Viviana Parisi e di suo figlio Gioele e chiede che "non si spengano i riflettori su Caronia".

Il papà del bambino di 4 anni, scomparso assieme alla mamma il 3 agosto scorso e ritrovato morto (come la donna) diversi giorni dopo nelle campagne nei pressi dell'autostrada Palermo-Messina ha inviato un videomessaggio alla conduttrice di "Mattino Cinque" Federica Panicucci.

"Ancora oggi non so come sono morti mia moglie Viviana e mio figlio Gioele, in sogno mi chiedono aiuto, in sogno mi chiedono giustizia", afferma il dj siciliano.