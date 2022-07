Gessica Notaro torna a esibirsi con i delfini dopo 12 anni

La showgirl riminese, aggredita con l'acido dall'ex fidanzato nel 2017, ha sorpreso il pubblico del parco Oltremare di Riccione , raccontando la propria storia e la passione per gli animali. "Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo", ha detto Gessica che per tornare a indossare la tuta di addestratrice ha scelto la cornice della Notte Rosa , l'evento di tre giorni che si sta svolgendo nella Riviera Romagnola, dal primo al 3 luglio 2022.

"Tornare a casa. Una delle emozioni più grandi della vita". Non nasconde la gioia di questo ritorno nemmeno sui suoi social la showgirl divenuta in questi anni simbolo di forza e coraggio, nonché icona delle donne

. "In questi 12 anni sono visibilmente cambiata, ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica". Era dal 2010 che l', oggi influencer da oltre 400mila follower, non si esibiva a fianco dei suoi amati animali.

del Family Experience Park di Riccione, tra le realtà partecipanti al cartellone degli eventi previsti per la Notte Rosa. Gessica è tra i volti dello show "Delfini, lo spettacolo della natura” in programma mattina e pomeriggio. D'altronde, la 32enne aveva anche lavorato al Delfinario di Rimini, come addestratrice e presentatrice.

l'ex addestratrice si era già riavvicinata all'ambiente

ai delfini non era poi così difficile da immaginare. Negli ultimi anni infatti,: nel 2018 aveva fatto da madrina per la nascita di Luna, il cucciolo di delfino nato nel parco acquatico Zoomarine di Roma. Proprio in quell'occasione aveva annunciato di voler ricominciare a lavorare con i delfini.

, l'altra grande passione della showgirl: una società di commercio internazionale di cavalli da sport.