Un uomo di 30 anni è stato accoltellato nel centro storico di Genova, in Sottoripa all'altezza di vico del Serriglio. La vittima è stata soccorsa, stabilizzata e intubata per poi essere trasferita in condizioni critiche all'ospedale San Martino. La polizia ha fermato il presunto aggressore, che avrebbe colpito la vittima con diverse coltellate al torace. Da chiarire le cause dell'aggressione.