Genova, sequestrate 4 tonnellate di farmaci contraffatti per bambini

La guardia di finanza di Genova ha sequestrato in porto 10 tonnellate di prodotti contraffatti, di cui 4 di farmaci per bambini. La merce era stivata dentro due container accompagnati da documentazione artefatta. Il container con i farmaci era proveniente dalla Tunisia e destinato in Sudan: si tratta di diffusi prodotti farmaceutici contraffatti, realizzati senza alcuna prescrizione sanitaria e potenzialmente pericolosi.