ristoratori in rivolta Genova, prenotano un tavolo per 21 ma non si presentano | Il gestore: "Mancanza di rispetto, per noi un grave danno"

A denunciare l'accaduto su Facebook il titolare di una fattoria didattica a Genova: "Non hanno danneggiato solo noi, ma anche i nostri addetti al servizio e soprattutto altre famiglie che abbiamo dovuto rifiutare per il tutto esaurito"