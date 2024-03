Genova, al Policlinico S.Martino un caso di Dengue

Un ragazzo affetto da Dengue è stato ricoverato al Policlinico San Martino.

Il ragazzo appena rientrato dall'Argentina si è presentato al policlinico quando ha riconosciuto i sintomi, ha detto, "ascoltando le campagne informative in tv e leggendole sui social". Il ragazzo, ricoverato nel reparto infettivi, è comunque in buone condizioni di salute ed è già stato dimesso. "Aver fatto divulgazione sulla Dengue in questi primi due mesi del 2024 ha funzionato", ha detto il virologo Matteo Bassetti.