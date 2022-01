Genova, muore in casa: i vicini sigillano la porta per non sentire l'odore e non chiamano i soccorsi

vigili-del-fuoco

Quell'odore che si faceva sempre più acre avrebbe potuto farli preoccupare e spingerli a chiamare i soccorsi in tempo. Invece ha provocato in loro solamente un forte fastidio, al quale hanno posto rimedio sigillando la porta dell'abitazione dal quale provenivano gli olezzi con il nastro adesivo. Incuranti che lì dentro si trovasse il corpo senza vita e in stato di decomposizione del vicino di casa. É successo a Genova, nel quartiere Sant'Eusebio.