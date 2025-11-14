Genova, latitante si nasconde per tre mesi nei boschi: visto da escursionisti, viene arrestato

Si è nascosto per tre mesi nei boschi di San Desiderio, quartiere sulle alture di Genova, per sfuggire all'arresto dopo una condanna definitiva a due anni e nove mesi. Ma dopo l'avvistamento da parte di alcuni appassionati di trekking, la polizia lo ha individuato e portato in carcere. Si tratta di un genovese di 51 anni, accusato di ricettazione e diversi furti in appartamento.