Una caduta fatale. Un uomo di 45 anni, Yuri Militello, avrebbe perso il controllo della moto e dopo essere caduto sul marciapiede sarebbe finito contro un albero, perdendo la vita. L'incidente mortale è avvenuto la sera di sabato 28 novembre a Genova, in viale Carlo Canepa, nel quartiere di Sestri Ponente.