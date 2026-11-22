Incidente mortale sulle strade del Ferrarese. Intorno alla mezzanotte del 21-22 novembre, alle porte di Bondeno, due auto si sono scontrate in un violento impatto frontale. A bordo di una delle due vetture viaggiavano una donna di 54 anni, la figlia 15enne e la nipote che aveva da poco compiuto 16 anni, tutte residenti nelle vicinanze. Proprio per quest'ultima l'impatto è risultato fatale, nonostante le cure prestate dai soccorritori accorsi sul luogo.