Genova, diffuso video inedito del crollo del ponte Morandi | "Venuto giù in 14 secondi"

Il disastro in 14 secondi - Quattordici secondi dalla rottura della parte superiore della pila 9 alla caduta dell'ultimo pezzo. E' il tempo calcolato dai periti e consulenti in base alle immagini riprese dal video delle telecamere della Ferrometal. Secondo una prima ricostruzione, a cedere sarebbe stato lo strallo lato sud-est. L'impalcato crolla in un secondo e mezzo, trascinando con sè auto e camion. Venendo a mancare la tensione gli stralli si spezzano e la strada si piega da un lato.

Secondo i consulenti tecnici della società Autostrade il video "non chiarisce le cause del crollo". Lo afferma la stessa Aspi, sottolineando che viene "mostrata la cinematica del cedimento, ma il video non inquadra tutti i componenti essenziali del ponte". "I consulenti tecnici della società - si aggiunge - continueranno a collaborare per accertare le cause dell'accaduto".