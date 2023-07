Genova, trovato cadavere mutilato: si indaga per omicidio

A Genova il corpo senza vita di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, di circa 20 anni, è stato rinvenuto in mare nello specchio acqueo antistante Santa Margherita Ligure, a levante.

Il cadavere ha entrambe le mani e la testa amputate di netto: il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio per potere eseguire tutti gli accertamenti. Non si esclude alcuna ipotesi. Secondo le prime informazioni il corpo potrebbe essere stato in acqua al massimo due giorni.