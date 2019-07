Genova, auto si schianta sull'A7: un morto e due feriti gravi

Una persona è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenutosull'A7 Genova-Serravalle Scrivia, nei pressi di Genova Bolzaneto. I coinvolti sono tutti giovani sui vent'anni e viaggiavano a bordo della stessa auto che, per motivi da accertare, è andata a sbattere contro il guard rail. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 e non ha coinvolto altri mezzi. Alla base dello schianto un colpo di sonno o l'eccessiva velocità.