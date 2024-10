Genova, uccise la sorella: condanna definitiva a 24 anni per Alberto Scagni

I giudici avevano riconosciuto ad Alberto Scagni la seminfermità, escluso due aggravanti ma lasciato la premeditazione, mentre la difesa, in udienza ha sostenuto che non ci fossero i presupposti per la premeditazione. In primo luogo perché, a loro avviso, non era stato dimostrato cosa avesse fatto Alberto dalla telefonata di minacce ai genitori fino all'omicidio. Poi perché la sua seminfermità, riconosciuta in primo e secondo grado, sarebbe incompatibile con una premeditazione che "denota una lucidità nell'organizzazione in anticipo di un delitto". Adesso a Scagni resta la carta della Cedu. Ieri, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ammissibile il ricorso, presentato dall'avvocato Fabio Anselmo, contro le presunte inerzie di polizia e medici della Salute mentale.