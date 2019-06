OLTRE UNA TONNELLATA DI DINAMITE 28 giugno 2019 20:26 Genova, addio al ponte Morandi: demolito in sei secondi Per far cadere i due piloni ancora intatti è stata utilizzata oltre una tonnellata di dinamite

Ci sono voluti poco meno di sei secondi in tutto per demolire la struttura del ponte Morandi di Genova. In una nuvola sporca di fango e detriti, le pile 10 e 11 ancora intatte del viadotto si sono inginocchiate alla potenza di una tonnellata di dinamite. Ora, a undici mesi dalla tragedia che ha sconvolto la città ligure, nella zona est del cantiere lungo il fiume Polcevera può partire la ricostruzione.

La demolizione è avvenuta sotto gli occhi dei ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta, accompagnati dal governatore Giovanni Toti e dal sindaco-Commissario Marco Bucci e sotto lo sguardo di decine di telecamere e centinaia di genovesi.



Ore 9.35: in ritardo rispetto alla tabella di marcia, nella cabina di regia dentro la galleria sulle colline della Valpolcevera, l'esplosivista Danilo Coppe segnala via radio a Vittorio Omini, responsabile e capofila dei demolitori, che è iniziato il lancio d'acqua. Un segnale preciso, che ha un solo significato: tutto è pronto per l'esplosione. La "vecchia e fedele" dinamite, come la chiama Coppe, addizionata alla potenza arrogante del semtex, sbriciola il Morandi. Le polveri vengono inghiottite da una bolla d'acqua. Sono le 9.37: è tutto finito.